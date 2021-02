Il Realme V11 5G è ormai una realtà in Cina: trattasi di un dispositivo di fascia medio-bassa che include però caratteristiche assai interessanti. Il telefono è spinto dal processore MediaTek Dimensity 700, in abbinamento a 4/6GB di RAM LPDDR4x ed uno storage da 128GB UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Il device presenta uno schermo LCD da 6.52 pollici con risoluzione HD+, ed una fotocamera principale con sensore da 13MP (apertura f/2.2) ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale dispone di un sensore da 8MP (apertura f/2.0). Tra le connettività supportate il 5G SA/NSA, il Wi-Fi 802.11 ac, il Bluetooth 5, la porta USB-C ed il dual 4G VoLTE.

Il Realme V11 5G vanta una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W, oltre che dimensioni di 164,4 x 76 x 8,4 mm (distribuite in un peso di 186 gr.). Il device è equipaggiato con Android 10 e Realme UI. Per il resto, il Realme V11 5G potrà essere acquistato sul mercato cinese nelle colorazioni Vibrant Blue e Quiet Grey al prezzo di circa 155 e 180 euro al cambio attuale, rispettivamente nelle configurazioni con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, e con 6GB di RAM e 128GB di storage.

Al momento, il telefono può essere acquistato in Cina, ma immaginiamo verrà presto commercializzato anche in Europa (così dovrebbe essere, anche se non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali in merito: chiaramente vi faremo sapere). C’è qualcuno tra voi che potrebbe essere interessato all’acquisto di un telefono con queste caratteristiche? Non capita molto spesso che uno smartphone di fascia medio-bassa presenti specifiche tecniche così importanti, almeno sotto specifici punti di vista. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.