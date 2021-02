Lo show di Marco Giallini e Giorgio Panariello su Rai3, Lui è Peggio di Me, non va in onda il 4 febbraio, per lasciare spazio ad uno speciale Tg2 sulle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi.

La crisi di governo innescata da Italia Viva che ha portato alle dimissioni del premier Conte e all’incarico affidato da Mattarella a Mario Draghi di formare un nuovo esecutivo sta terremotando i palinsesti tv ormai da una settimana e a farne le spese è anche lo show di Marco Giallini e Giorgio Panariello su Rai3, che vede slittare il suo esordio.

Il “sit show” di Rai3 era previsto nel palinsesto della rete dal 4 febbraio, per quattro serate, ogni giovedì alle 21.20, per uno spettacolo a due voci fatto di monologhi, interviste, canzoni e gag con un gran numero di ospiti del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della cultura. Nella prima puntata di Lui è Peggio di Me erano previsti, tra gli altri, Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Paola Turci, Piero Dorfles, Marco Travaglio e Filippo La Mantia.

L’appuntamento con lo show di Marco Giallini e Giorgio Panariello su Rai3 è però solo rimandato, a giovedì 11 febbraio.

Lo ha annunciato lo stesso Panariello con un video apparso online, in cui ironizza sul fatto che sia stato proprio il premier in pectore a chiedere spazio su Rai3 e che di fronte all’emergenza politica, economica e sanitaria del Paese lo show può attendere.

Lo show di Marco Giallini e Giorgio Panariello è sostituito su Rai3 il 4 febbraio da uno speciale Tg3 in prima serata dal titolo Missione Draghi, dedicato al delicato snodo della crisi di governo che dovrebbe portare entro la fine della settimana alla conclusione delle consultazioni e allo scioglimento della riserva da parte del premier incaricato Mario Draghi.