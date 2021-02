Papa Francesco cita Mina nell’Angelus, la notizia fa il giro del mondo. Domenica scorsa, il Pontefice ha inserito alcune parole di Mina nel tradizionale discorso ai fedeli. Ha parlato di scribi che ripetevano leggi tramate di generazione in generazione e ha parlato di “parole, parole, parole”.

Papa Francesco ha poi fatto un esplicito riferimento a Mina e alla sua famosissima canzone. Durante l’Angelus, Papa Francesco cita Mina e dice: “Ripetevano ‘parole, parole, parole’, come cantava la grande Mina”, in riferimento all’artista che ha fatto la storia della musica italiana.

Non è la prima volta che Papa Francesco parla di Mina e la inserisce in uno dei suoi discorsi ai fedeli. Già nel 2015 aveva fatto accenno alla stessa canzone nel corso di una omelia in una messa celebrata a Santa Marta.

Parlando ai fedeli di perdono e stimolando la riflessione sui gesti compiuti nei confronti del prossimo, Papa Francesco aveva detto: “Ogni giorno quando preghiamo il Padre Nostro diciamo: perdonaci come noi perdoniamo. Parole, no? Come si cantava in quella bella canzone: ‘parole, parole, parole, soltanto parole’, no? Credo che Mina la cantasse. Parole!”.

I ripetuti riferimenti a Mina testimoniano l’interesse di Bergoglio per la cantante e per la musica italiana. Grazie alle sue parole, che raggiungono ogni angolo del pianeta, anche la canzone di Mina è di recente tornata a far parlare.

Il grande successo è stato pubblicato per la prima volta il 13 aprile 1972 con il titolo di Parole Parole, utilizzata anche come sigla di chiusura della trasmissione TV Teatro 10 in onda lo stesso anno. Una storia d’amore travagliata, che si trascina senza passione; l’amore ormai giunto al capolinea e sopraffatto dalle mille parole vuote, questo l’argomento del brano che vede un uomo provare a riconquistare una donna restia nel perdonarlo che gli risponde: “Parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi”.