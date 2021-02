Samantha De Grenet prova a pilotare il Grande Fratello Vip 2020 provando a far cadere l’impero ma senza riuscirci e tutto perché Andrea Zelletta, a differenza di Rosalinda Cannavò, non si lascia trasportare e manovrare. La questione però non è sfuggita ai fan che proprio in questo ore, in attesa della puntata di questa sera, si sono mobilitati sui social proprio per evidenziare il suo comportamento nella speranza che questa sera sia proprio lei l’eliminata rispetto a Carlotta dell’Isola, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta. Ma cosa è successo di così grave?

All’ombra della sua stanza, la conduttrice ha deciso di prendere di mira l’ex tronista spingendolo a votare persone come Stefania Orlando e Tommaso Zorzi anche se è vero (almeno in teoria) che lei preferirebbe uscire con uno forte o con il papabile vincitore ad un possibile scontro a due. Dall’altro lato, però, è vero anche che in vista della finale, il suo obiettivo è quello di mettere in crisi proprio le persone che reputa più forti al grido di: “Devi nominare con strategia. Dovete nominarvi tra di voi. Lo dico anche a Rosalinda”.

Mentre l’attrice sembra proprio in crisi quando sente dire queste cose, Andrea Zelletta ha mandato al mittente le parole della De Grenet facendole notare che è il pubblico che sostiene o meno una persona e che lui sicuramente non colpirà i suoi amici anche se sono più forti, almeno in teoria.

Dall’altro lato, invece, il Grande Fratello Vip 2020 si prepara a mandare via un nuovo eliminato e, magari, annunciare un nuovo finalista, il terzo, che andrà ad unirsi a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Fuori dalla casa, invece, le voci continuano ad invitare tutti a lasciare la casa (“il circo”) perché la finale e la vittoria sono già scritti per via del televoto truccato dal Brasile. C’è davvero la possibilità che Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lascino la casa il prossimo 8 febbraio?