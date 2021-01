Dayane Mello finalista al Grande Fratello Vip 2020. Sorprese? Nessuna, e allora perché continuare questa farsa? Gli stessi voti che le hanno permesso di arrivare fino a qui, gli stessi che l’hanno spesso indicata tra i preferiti e quelli che le hanno consegnato in mano la finale, la faranno vincere, non ci è dubbio. Ormai lo sanno tutti sin da quando è scoppiata la polemica per i voti brasiliani e lo stesso Signorini si è tirato indietro dicendo che dai social è possibile votare anche dall’Estero. Il dado quindi è tratto. Dayane Mello finalista al Grande Fratello Vip 2020 e, al momento, sicura vincitrice e allora perché Tommaso Zorzi e Stefania Orlando dovrebbero rimanere lì a guardare?

Stefania Orlando si è vista passare davanti Dayane Mello proprio con il televoto di ieri sera mentre Tommaso Zorzi ha addirittura assistito a dei veri e propri tradimenti ieri sera quando è stato il momento di votare per mandare al televoto gli uomini e capire chi sarà il primo finalista maschio. Allo scontro sono andati Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta con la certezza che sia proprio quest’ultimo il secondo finalista al Grande Fratello Vip 2020.

Pierpaolo Pretelli ha salvato Andrea Zenga per evitare la nomination perché sapeva bene che non ci sarebbe stata storia e la cosa non è passata inosservata all’influencer che adesso è pronto per la battaglia finale. L’altro colpo di scena arriva proprio dalla sua antagonista, Dayane Mello, che lo ha scelto come finalista al suo fianco. Inutile sprecare parole invece per Giulia Salemi che ha già messo a repentaglio la sua amicizia con Tommaso Zorzi in molte occasioni e con Pierpaolo rischia davvero di farla ancora più grossa.

Ciliegina sulla torta di una serata con pochi scossoni arriva con la consapevolezza che i Zorzando sono pronti ad andare via. Il programma dovrebbe finire l’1 marzo ma Stefania Orlando e Tommaso Zorzi usciranno insieme dalla casa, mano nella mano, l’8 febbraio, salvo cambiamenti.