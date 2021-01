Nei giorni concitati in cui il suo libro si è rivelato un vero e proprio vaso di Pandora arriva la rivelazione di Asia Argento su Sergio Rubini. Un rapporto certo burrascoso, quello dell’attrice, cantante, modella e regista con il mondo dei riflettori e del cinema.

Asia Argento su Sergio Rubini

Con la pubblicazione di Anatomia Di Un Cuore Selvaggio Asia Argento ha di nuovo attirato l’attenzione dei media su di sé. Lo ha fatto, la figlia d’arte, a partire dallo scandalo esploso contro il regista Rob Cohen con il quale lavorò per il film xXx. Su di lui, come per Harvey Weinstein, Asia Argento ha rivelato di essere stata violentata proprio durante i giorni delle riprese. Il regista le avrebbe fatto bere la GHB, nota ai media come la “droga dello stupro”. Asia Argento ha raccontato l’episodio anche alle telecamere di Verissimo ribadendo la sua partecipazione al movimento #metoo.

La confessione di Asia Argento su Sergio Rubini è una delle altre perle contenute nella sua autobiografia. Asia descrive il regista come “superdotato” ricordando quel periodo in cui, secondo il racconto, i due avrebbero avuto una relazione clandestina. La loro passione sarebbe durata per diverso tempo, ma tra le pagine del libro non è dato conoscere altri dettagli.

La “moglie nevrotica” di Sergio Rubini

Asia Argento fa notare che gli incontri con Sergio Rubini avvenivano quando quest’ultimo era sposato con una donna del cinema. Per un lungo periodo, infatti, il regista è stato sposato con Margherita Buy: i due si sposarono nel 1991 per poi divorziare nel 2012. Asia non fa il nome della ex moglie, ma la descrive come una “bionda isterica” me anche “borghesuccia” la cui immagine di “nevrotica” emersa nei film da lei interpretati corrispondeva al vero.

Un altro episodio forte, dunque, emerge dall’autobiografia: la confessione di Asia Argento su Sergio Rubini per il momento non ha trovato repliche dai diretti interessati.