Asia Argento a Verissimo ritorna sull’argomento che solamente nelle ultime ore è balzato alle cronache: la violenza sessuale subita dal regista Rob Cohen durante le riprese del film xXx di cui ha parlato nel suo nuovo libro Anatomia Di Un Cuore Selvaggio. Un’altra storia terribile che si unisce alla sua battaglia contro Harvey Weinstein.

La figlia d’arte si è rivelata per la prima volta sulle pagine del Corriere Della Sera solamente ieri nel corso di un’intervista ma oggi, nel salotto di Silvia Toffanin, ha raccontato anche la parte più nascosta dell’inferno della violenza sulle donne: il ruolo delle vittime, quello visto dall’esterno e quello vissuto.

Un ruolo che, visto dall’esterno, è facile commentare: “Poteva stare attenta”, “Se l’è cercata”, questi gli adagi più digitati dai commentatori di queste vicende. Asia Argento non li condanna, almeno non del tutto. Riferisce, più che altro, qual è il ruolo vissuto delle vittime: “Sono loro le prime a colpevolizzarsi, tantissime volte”.

Del trauma subito da Rob Cohen, per esempio, racconta che al risveglio si trovò nuda accanto a lui che le dava dei baci e il suo primo pensiero fu: “Cos’ho fatto?”. Non una domanda rivolta al suo aggressore, bensì un dubbio piovuto su se stessa. Asia Argento a Verissimo ripercorre quel momento in cui la vittima, dopo la violenza, si domanda se sia stata lei in qualche modo a scatenare l’istinto del violentatore.

Per questo tantissime donne, spiega Asia, faticano a raccontare il loro inferno. Sono tanti i momenti in cui il fiato dell’attrice e modella si rompe per l’angoscia e il dolore, ma le sue parole esplodono dal petto e con la sua voce continua a parlare a tutte le donne in ascolto: “Spero che nel mio libro si riconoscano tante persone che hanno vissuto esperienze simili”.

Asia Argento a Verissimo crea uno spazio di divulgazione del coraggio, un termine che rappresenta il fuoco principale del suo ultimo libro.