Si parla con insistenza oggi 29 gennaio di Papa Francesco operato. Addirittura, alcune fonti parlano di ricovero ed intervento chirurgico in segreto, in modo tale da non aumentare il clamore mediatico attorno a questa vicenda. Le indiscrezioni, a dirla tutta, sono state enfatizzate anche dal fatto che Bergoglio negli ultimi tempi sia stato costretto a saltare alcuni eventi, come del resto vi avevamo riportato anche nello scorso fine settimana. Fondamentale fare chiarezza, raccogliendo tutte le fonti che al momento si sono esposte sul tema.

In Spagna parlano di Papa Francesco operato, ma in Italia smentiscono

I rumors su Papa Francesco operato arrivano direttamente dalla Spagna, in particolare dal sito Vida Nueva, che tra le altre cose ha citato i fatti come “possibilità”. Insomma, qualcosina di più rispetto al classico acciacco, che potrebbe costringere il Pontefice a finire sotto i ferri. Immediatamente, come spesso avviene in questi casi, alcune fonti si sono lasciate andare nel nostro Paese. Come? Riferendo che Bergoglio sia stato già sottoposto ad un intervento. Tra le altre cose, in gran segreto.

Questo il primo errore, considerando i concetti che vengono trasmessi con determinati titoli oggi 29 gennaio. Insomma, un allarmismo ingiustificato per chi ha a cuore le condizioni di salute di Bergoglio. Aggiungo, poi, che fonti come Il Messaggero e Bufale, proprio nelle ultime ore, abbiano smentito una prospettiva del genere. In pratica, dal Vaticano varie fonti fanno sapere che l’ipotesi di Papa Francesco operato sia del tutto inventata. Spegnendo in questo modo tutte le voci trapelate tra giovedì e venerdì.

Tutto questo per dire che le voci su Papa Francesco operato per sciatalgia rappresentino a tutti gli effetti notizie mai confermate, con smentite che ad oggi allontanano una prospettiva del genere. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovesse venire a galla altro.