La prima edizione del Festival di Sanremo ricorre oggi, 29 gennaio, e sigla una cifra tonda: sono passati 70 anni da quel 1951, quando nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo i camerieri scorrono tra i tavoli intorno ai quali siede il pubblico, nello stile dei café-chantant, e sul palco si alternano solo 3 concorrenti. In quel momento, in diretta radio sulla Rete Rossa della Rai, inizia la grande avventura della kermesse della canzone italiana.

La prima edizione del Festival di Sanremo

Nunzio Filogamo apre le danze con un discorso che resterà nella storia:

“Signori e signore, benvenuti al Casinò di Sanremo per un’eccezionale serata organizzata dalla Rai, una serata della canzone con l’orchestra di Cinico Angelini. Premieremo, tra 240 composizioni inviate da altrettanti autori italiani, la più bella canzone dell’anno. Le 20 canzoni prescelte vi saranno presentate in due serate e saranno cantate da Nilla Pizzi e da Achille Togliani con il duo vocale Fasano”.

C’è da sapere che il Salone delle Feste del Casinò ospiterà la gara fino al 1977, anno in cui si decide che il Festival deve svolgersi al Teatro Ariston. Tre concorrenti si smazzano 20 brani, accompagnati da un’orchestra di appena 8 elementi guidati dal maestro Cinico Angelini. I concorrenti sono Achille Togliani, Nilla Pizzi e il Duo Fasano, formato dalle sorelle piemontesi Secondina Piera Angela e Terzina.

La vittoria di Grazie Dei Fiori

La prima edizione del Festival di Sanremo dura solamente 3 giornate che terminano il 31 gennaio con la vittoria di Grazie Dei Fiori interpretata da Nilla Pizzi e scritta da Gian Carlo Testoni, Mario Panzeri e Saverio Seracini. Al secondo posto arriva La Luna Si Veste D’Argento eseguita da Nilla Pizzi e Achille Togliani, e scritta per i due artisti da Vittorio Mascheroni e Ornella Ferrari. Al terzo posto si classifica Serenata A Nessuno cantata da Achille Togliani e scritta da Walter Colì.

La risonanza mediatica

La prima edizione del Festival di Sanremo, ovviamente, non viene trasmessa in mondovisione come accade oggi dal Teatro dell’Ariston. Come già detto, viene trasmessa sulla Radio Rossa della Rai e la stampa dedica all’evento pochi trafiletti, senza grandi prestazioni giornalistiche.

La prima edizione del Festival di Sanremo nasce dunque come un episodio sporadico, ma che verrà ripetuto negli anni per poi diventare l’appuntamento più autorevole con la musica italiana.