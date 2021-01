Ultimo è in studio per il nuovo album di inediti. Lo annuncia sui social nel giorno del suo compleanno. Oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, classe 1996, Ultimo compie 25 anni e festeggia con i fan ringraziandoli per i numerosi messaggi di auguri che lo hanno raggiunto già dalla mezzanotte.

Pubblica una foto nuova sui social: è al pianoforte, in studio di registrazione, a lavoro sul nuovo disco di inediti. Nel percorso di Ultimo l’album che verrà sarà il quarto, dopo il grande successo dei precedenti lavori.

“Grazie per gli auguri a tutti!! Sto in studio e sto lavorando al mio 4 disco. Ci vuole ancora un bel po’. Non c’è fretta. Daje”, scrive l’artista stamattina informando tutti sull’avvio dei lavori sul nuovo disco, ufficialmente iniziati, che non hanno però – per ora – una data di scadenza.

Ultimo si trova dunque in studio a lavoro sui nuovi brani che andranno a comporre il suo prossimo lavoro ma chiarisce subito un punto: al rilascio del nuovo album manca ancora un bel po’. Stroncate sul nascere, dunque, le ipotesi di un ritorno sul mercato prima della tournée negli stadi. Il nuovo disco di inediti di Ultimo non vedrà la luce così presto e i lavori procedono senza fretta, come chiarito dallo stesso cantante.

Dopo Pianeti, Peter Pan e Colpa Delle Favole, per Ultimo arriverà il quarto disco di inediti ma prima l’artista è atteso in tour negli stadi della penisola. I concerti, inizialmente in programma per l’estate 2020, sono stati posticipati al 2021. Salvo nuovi slittamenti – per niente da escludere, seguendo gli aggiornamenti sulla pandemia covid-19 – la tournée dovrebbe concludersi il 18 luglio con il concerto-evento al Circo Massimo di Roma.

Nel suo percorso due partecipazioni al Festival di Sanremo: ha trionfato tra le Nuove Proposte con Il Ballo Delle Incertezze nel 2017 e si è classificato al secondo posto tra i Campioni con I Tuoi Particolari nel 2019.