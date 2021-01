Gary Barlow annuncia la reunion dei Take That ma cosa sappiamo con esattezza del periodo in cui nella musica internazionale si potrà festeggiare il giorno del ritorno della storica band di Robbie Williams?



Per Gary Barlow i Take That sono sempre stati “una casa, un porto sicuro”, lo confida in un’intervista al Daily Mirror durante la quale si lascia andare alla previsione della reunion dei Take That.



Occorre una precisazione: il gruppo, in realtà, è in attività ma in una formazione differente rispetto a quella originaria, che non vede la partecipazione di Robbie Williams, adesso solista.

“Penso proprio che ci sarà la reunion”, anticipa Barlow al Daily Mirror che continua a portare avanti l’attività del gruppo al fianco di Mark Owen e Howard Donald.

“Una delle grandi emozioni di essere parte di una band è che non sai mai cosa succederà, canzone dopo canzone. Il gruppo è un ambiente meraviglioso, un rifugio sicuro, un posto dove tornare quando ti sei esibito da solo e senti che è tempo di tornare a casa”, ha spiegato l’artista nell’aprire un portone sull’eventuale reunion dei Take That.

Stando a quanto riferisce Gary Barlow, la reunion dei Take That sarebbe sicura; da stabilire è invece il periodo adeguato per il ritorno della band. In epoca Covid-19, occorrerà pensarci meglio al fine di programmare le attività live nel momento in cui si potrà effettivamente tornare sui palchi di tutto il mondo.

Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald intanto, continuano il percorso all’interno dei Take That orfani di Jason Orange e del frontman storico, Robbie Williams.

Orange, infatti, lasciò il gruppo nel 2014, mentre Robbie Williams è assente dall’ormai lontano 1995, anno in cui intraprese la carriera solista.

Nel corso degli ultimi decenni, però, in occasioni speciali, il gruppo ha riaccolto Robbie Williams in qualche sporadica occasione ma sono sempre mancare certezze e ufficialità a proposito del ritorno del gruppo nella sua formazione originale. Resta da chiedersi se Orange deciderà, eventualmente, di prendere parte al progetto.