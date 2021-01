L’ombra di Benitez aleggia su Gennaro Gattuso? Rafa non è mai uscito dal progetto tecnico azzurro, composto ancora in buona parte dagli elementi che aveva personalmente individuato ed inserito nel proprio scacchiere tattico. L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport‘ insiste su questa linea, riferendo addirittura di una presunta telefonata che Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto all’ex tecnico azzurro. Benitez, che si è appena liberato dai cinesi del Dalian (realtà in cui non ha di certo brillato), sarebbe stuzzicato dall’idea di tornare ad allenare il Napoli, ma avrebbe chiesto 48 ore per rifletterci seriamente.

Una telefonata per lo più perlustrativa, per provare a preparare un piano che eventualmente potrebbe piede. De Laurentiis ha comunque lasciato un po’ di tempo a Gattuso (nelle scorse ore si era perfino parlato di dimissioni volontarie, ma sappiamo come funzionano certe cose) per tentare di sollevare le sorti della squadra. Non si possono lasciare troppi punti indietro, e perdere la qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo. Gli introiti derivanti dalla massima competizione europea, mai come di questi tempi, sono fondamentali per una società che si alimenta di poco altro (mancano, come a tutti, gli incassi dello stadio).

Il quotidiano sportivo è sicuro delle sue ricostruzioni: la telefonata perlustrativa tra De Laurentiis e Benitez si sarebbe davvero consumata (anche se non sappiamo effettivamente cosa i due si siano detti, ammesso e non concesso che la chiamata ci sia davvero stata per sondare il terreno da parte del patron azzurro per un eventuale ritorno dell’allenatore spagnolo sulla panchina del Napoli), ma questo non deve togliere fiducia a Gattuso, che potrebbe rialzarsi da un momento all’altro e tornare a vincere come aveva fatto ad inizio campionato, volando a punteggio pieno e fermato solo dallo 0-3 a tavolino contro la Juventus (sentenza che il Coni ha poi ribaltato).