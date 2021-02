Questa sera alle ore 18.55 presso lo Stadio Diego Armando Maradona si giocherà Napoli-Granada, sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Nel match di andata gli azzurri sono stati sconfitti 2-0, dunque sarà compito della compagine guidata da Gennaro Gattuso dare il massimo in campo e cercare di ribaltare il risultato per la qualificazione al turno successivo. Una partita da dentro o fuori, così come il futuro del tecnico calabrese che rischia l’esonero imminente qualora la sua squadra continuasse a non dare segni di vita o a fallire. Sarà un’ardua impresa e, come riporta la Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni si sarebbero intensificati anche i contatti tra Rafa Benitz e ADL.

Il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto al tecnico spagnolo di fare uno sforzo e accettare la sua proposta, ossia quella di subentrare subito in squadra. L’allenatore, già ex Napoli nelle stagioni 2013-2015, non preferirebbe approdare alle pendici del Vesuvio già a stagione in corso, anche se sembra ci stia bene riflettendo. La scelta definitiva potrebbe giungere già al termine del match di questa sera contro la compagine spagnola, malgrado l’obiettivo principale resti la qualificazione in Champions League. Il quarto posto in classifica dista solo 4 punti e c’è ancora la partita del girone di andata contro la Juventus da recuperare.

In un’intervista rilasciata nella giornata di ieri da Benitez a ‘Onda Cero’, il tecnico avrebbe dichiarato che gli piacerebbe lavorare ad un progetto che gli permettesse di essere competitivo, di lottare per dei trofei nel giro di uno o due anni. Il quotidiano sportivo rosa avrebbe riportato anche la risposta di ADL, ovvero di essere pronto a condividerne il pensiero purché il mister si affretti a decidere. Insomma, non ci resta che attendere il “difficile” match in programma questa sera, dove il Napoli e Gattuso sono chiamati a recuperare due reti e siglarne una terza per cercare di non andare ai supplementari, ovviamente il tutto senza subire gol.