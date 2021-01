Si sta parlando con una certa insistenza delle presunte dimissioni di Gattuso dalla guida tecnica del Napoli. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport‘, l’allenatore calabrese starebbe rischiando il posto, insieme a Giuntoli ed a tutto il suo staff. Secondo il quotidiano sportivo, il presidente Aurelio De Laurentiis si aspetterebbe le dimissioni di Gattuso dopo il brutto tonfo di Verona (3-1 per gli scaligeri dopo che il Napoli era passato in vantaggio al 1 minuto con un lampo di Lozano) e la sconfitta della Supercoppa contro la Juventus.

Due batoste pesanti, che stanno schiacciando le convinzioni del gruppo, parso vistosamente allo sbaraglio al Bentegodi. La posizione di Ringhio non è più così tranquilla, la sua panchina inizia a scottare parecchio. Il Corriere dello Sport si rifà molto all’indiscrezione lanciata qualche ora fa dal tabloid inglese ‘Sunday Times’, secondo cui il Napoli potrebbe tornare sotto la guida tecnica di Rafa Benitez, liberatosi proprio qualche giorno fa dai cinesi del Dalian. L’allenatore spagnolo non è mai uscito dal progetto azzurro, essendo ancora adesso l’ossatura della squadra attuale composta da calciatori che aveva espressamente richiesto lui. Ricordiamo i vari Koulibaly, Mertens, Ghoulam, l’esplosione di Insigne, oltre ai vari Callejon, Higuain, Albiol e Reina, che ormai hanno lasciato il capoluogo campano).

Al di là delle possibili indiscrezioni, che senza una conferma ufficiale della parti lasciano il tempo che trovano, le dimissioni di Gattuso non sono così scontate come qualcuno potrebbe pensare. De Laurentiis, alla fine, potrebbe anche decidere di continuare a dare fiducia al tecnico calabrese, con cui il rapporto non si è mai incrinato, come in altri casi è successo. Aspettiamo di valutare gli umori della squadra e l’eventuale reazione, attesa già per giovedì sera in Coppa Italia, per la delicata sfida contro lo Spezia (che ha già messo in difficoltà gli azzurri in campionato in tempi non sospetti).