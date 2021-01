Si chiama Facebook News l’ultima frontiera delle notizie sulla piattaforma biancoblu di Marck Zuckerberg. Mentre il social network è sempre più impegnato nel combattere la piaga della disinformazione e delle fake news, la nuova sezione lanciata negli Stati Uniti nell’autunno del 2019 sbarca finalmente anche in Europa varcando i confini USA.

In particolare, Facebook News è arrivato nel Regno Unito, e si propone come una sezione creata per essere il “luogo dedicato per le notizie su Facebook” con contenuti originali – e non – realizzati dalle diverse testate giornalistiche coinvolte. Un elenco che include grandi editori del calibro di The Economist, The Guardian, The Independent, Vogue, ma pure realtà più piccole e locali, a cui nel tempo si sono aggiunti vari partner come Channel 4 News, Daily Mail Group, DC Thomson, Financial Times, Sky News e Telegraph Media Group. Come si legge sulle pagine del blog istituzionale di Facebook – a questo indirizzo -, grazie al portale gli utenti potranno avere accesso a contenuti di vario genere come gli articoli più importanti della giornata, le storie del giorno o ancora notizie basate sui loro interessi. Senza dimenticare gli aggiornamenti sulla pandemia mondiale da COVID-19.

A seguire, tutte le caratteristiche ufficiali di Facebook News:

Storie di oggi: scelte da un team di giornalisti per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie nel corso della giornata. Personalizzazione basata sulle notizie che leggi, condividi e segui, in modo da poter trovare nuovi interessi e argomenti dalle tue notizie preferite o da pubblicazioni che non hai seguito in precedenza, creando di volta in volta un’esperienza sempre originale ed interessante. Sezioni di notizie per approfondire affari, intrattenimento, salute, scienza e tecnologia e sport. Controlli per assicurarti di visualizzare gli articoli, gli argomenti o gli editori che vuoi vedere e nascondere quelli che non vuoi.

Come dicevamo, il servizio è attualmente disponibile negli Stati Uniti e in UK, ma Facebook è in trattativa per portarlo anche in Francia e in Germania. Nessuna notizia, per ora, per quanto riguarda l’Italia.