In attesa che nuovi episodi in prima visione assoluta debuttino in Italia la prossima primavera, torna in onda NCIS 16 su Rai 2 in prima serata dal 25 gennaio, con gli ultimi episodi della stagione trasmessi in replica.

La programmazione di prima serata del longevo crime di CBS riparte dall’episodio 19 e 20 di NCIS 16 e presumibilmente proseguirà con le repliche della stagione 17 fino ad accompagnare l’esordio di NCIS 18, ancora inedita in Italia. Quest’ultima stagione ha debuttato solo lo scorso novembre negli Stati Uniti, con notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia tradizionale, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha ritardato di diverse settimane l’inizio delle riprese.

Il ritorno di NCIS 16 su Rai2 serve fa da cuscinetto in una serata dominata da un lato dalle inchieste di Report su Rai3, dall’altro dalla grande fiction Rai sull’ammiraglia, col debutto dell’attesissima serie Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale. Rai2 punta sulle sempreverdi repliche di NCIS così da non fare concorrenza alle altre reti Rai ma assicurarsi lo zoccolo duro degli affezionati della serie.

Ecco le trame degli episodi di NCIS 16 su Rai2 in onda lunedì 25 gennaio a partire dalle 21:10, intitolati rispettivamente L’Ultima a Morire e Rimorsi.

Un ragazzo, fratello di un marine, è l’autore di una sparatoria all’interno di un ospedale militare. Uccide un’infermiera e ferisce dodici persone prima di scappare. La squadra NCIS interviene immediatamente sul posto

In un cantiere vengono trovati i resti di un Marine. La squadra scopre che quel corpo apparteneva al Maggiore Ellen Wallace, ritenuto invece una vittima del disastro dell’undici settembre al Pentagono.

NCIS 16 su Rai2 torna in replica mentre nel daytime la serie è in onda ogni giorno alle 18.50, attualmente con la decima stagione. Gli episodi inediti di NCIS 18 debutteranno in pima tv assoluta su Rai2 da aprile, in onda ogni domenica in prima serata.