Netflix, tecnicamente parlando, è già molto avanti, ma gli sforzi del team di sviluppo non hanno mai fine, come dimostra l’ultima novità che ha riguarda l’app per Android del noto servizio di streaming. Era il 2010 quando venne implementato il surround 5.1, seguito nel 2017 dal Dolby Atmos e dal bitrate audio adattivo nel 2019: adesso tocca ad un ulteriore passaggio per quanto riguarda la qualità del comparto audio della piattaforma lato mobile, ovvero l’arrivo dei codec xHE-AAC (Extended HE-AAC con MPEG-D DRC).

Il supporto promette una qualità audio da ‘studio’: il sistema di bitrate adattivo consentirà di modulare in automatico la qualità audio sulla base di quella offerta dalla rete mobile, mentre il codec xHE-AAC si occuperà della gestione del volume, delle sue modifiche nel caso si passasse da un genere ad un altro, etc. Chiaramente ci sono dei requisiti da rispettare per poter ottenere il supporto del codec xHE-AAC: il dispositivo in questione dovrà essere equipaggiato con il sistema operativo Android 9 o versioni successive. Non sappiamo se la novità riguardi fin da subito tutti. Se volete capire come il team di sviluppo abbia lavorato per implementare il codec nell’app Netflix per Android potete leggere i dettagli del caso su Medium.

Non vi resta che aggiornare l’app Netflix per Android se non l’avete già fatto, e verificare personalmente tutte le novità aggiunte sul fronte audio grazie all’innesto da parte del team di sviluppatori del nuovo codec xHE-AAC (Extended HE-AAC con MPEG-D DRC). Chi ha orecchio (perché del mestiere, o avendo maturato nel tempo una certa dimestichezza col mezzo) non avrà difficoltà a percepire le differenze rispetto alla situazione di prima, magari ci direte. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.