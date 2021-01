Questa iniziativa è nata per caso, guardando come tutti la serie SanPa su Netflix e percependo una mancanza nella storia. In pochi minuti sono nati l’hashtag e la whatsapp line, e il giorno dopo è iniziata la risposta progressiva di centinaia di ragazzi ed ex ragazzi desiderosi di raccontarci la loro avventura personale a San Patrignano. Storie di salvezza, racconti di morte tramutata in vita, storie di settori, di mestieri, di cavalli, cani, lavanderie, vini, fotolito, lana, tessiture e tanto altro ancora. Storie di rinascite, di risate e di pianti. Si è spalancato un mondo incredibile, un torrente di emozioni, un quadro dai colori ancora vivissimi nei ricordi di queste persone. Per due settimane abbiamo tenuto botta con l’uscita quotidiana lavorando anche nei weekend, adesso proviamo a rallentare, le storie ci sono e sono tante e non abbiamo nessuna fretta di rovesciarvele addosso tutte e subito. Ci concentreremo su ciascuna con ancora maggiore attenzione, pubblicheremo ogni mercoledì e proseguiremo fino a quando penseremo che basti. Intanto lasciateci ringraziare chi continua a scriverci e a messaggiarci e un grazie anche a chi legge, siete davvero tantissimi. Appuntamento dunque a Mercoledì 27 Gennaio.

