Anche Amazon investe sul true crime italiano e lo fa con la docuserie Veleno, tratta dal quasi omonimo libro Veleno. Una Storia Vera e dal podcast dei giornalisti Pablo Trincia e Alessia Rafanelli. Diretta da Hugo Berkley, la serie è pronta al debutto su Amazon Prime Video, nel catalogo della piattaforma in Italia dal prossimo 21 maggio.

Una storia incredibile e affascinante, quella raccontata dalla docuserie Veleno, che promette di diventare la SanPa di Amazon: dopo l’enorme successo e il dibattito infuocato aperto dal format di Netflix sulla comunità di San Patrignano e la figura di Vincenzo Muccioli, ecco che anche Prime sfodera il suo esperimento di documentario a episodi basato su una storia vera, un caso giudiziario enormemente complesso, all’epoca sconvolgente per l’opinione pubblica e poi rapidamente dimenticato.

A distanza di oltre vent’anni la docuserie Veleno ricostruirà i fatti accaduti nel modenese tra il 1997 e il 1998, tra i comuni di Mirandola, Finale Emilia e Massa Finale, quando un’intera comunità inizia a credere nell’esistenza di una setta di pedofili, satanisti, adescatori di minori dediti a sacrifici umani, sevizie e riti esoterici. Tutto a partire dalle dichiarazioni di un bambino e dei suoi racconti che innescano un’enorme indagine della polizia, sfociata nell’accusa a venti persone di essere parte di una setta satanica e di una rete di pedofili. Tra dubbi sulla veridicità delle testimonianze, prove mai trovate, storie di abusi e violenze domestiche, il caso diventa un enigma che si risolverà in un nulla di fatto.

Prima che la docuserie Veleno arrivi nel catalogo di Amazon Prime Video è possibile scoprire questa incredibile storia vera con il libro e con un podcast di sette puntate disponibile sulle principali piattaforme audiostreaming. Proprio dal podcast, in realtà, è nato il progetto editoriale da cui sarà tratta la serie Amazon: il giornalista Pablo Trincia scopre la storia dei “diavoli della bassa modenese” nel 2014 e decide di raccontarla insieme ad Alessia Rafanelli in un podcast per Repubblica. L’omonimo libro esce nel 2019, edito da Einaudi Stile Libero e diventa un caso che attira l’interesse di Amazon Studios, fino a diventare una docuserie true crime che porterà sullo schermo le inchieste dei due giornalisti e i loro lavoro documentaristico col linguaggio della serialità.