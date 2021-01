Non è del tutto tramontata l’ipotesi di un Samsung Galaxy Note 20 FE, che potrebbe dare seguito alla gamma inaugurata dal Samsung Galaxy S20 FE. Ross Young, fondatore e analista di DisplaySearch, ha affermato che potrebbe concretamente esserci questa possibilità, avvalorata anche dall’eventuale mancata presentazione dei Samsung Galaxy Note 21 (il leaker Ice universe ne è più che convinto), che avrebbero dovuto chiudere la serie Note (cosa che a questo punto potrebbe fare il Samsung Galaxy Note 20 FE, qualora dovesse essere presentato). Per adesso sono solo supposizioni: potrebbe anche non essere mai presentato il Samsung Galaxy Note 20 FE, come anche, al contrario, essere lanciati a sorpresa i Samsung Galaxy Note 21. Tutto è nelle mani del colosso di Seul, che gestirà le situazioni come meglio riterrà opportuno per i profitti dell’azienda.

1) We now see Oppo and Xiaomi each launching a flagship using a Samsung LTPO panel in 1H'21.

2) Although now there is no Note 21 coming, we may see a Note 20 FE…

3) The lack of a Note 21 series means the S21 series will sell at higher volumes for longer and could outsell S10.. — Ross Young (@DSCCRoss) January 21, 2021

Una cosa è certa: il produttore asiatico tempo fa fece sapere che avrebbe di certo continuato a lanciare versioni FE di tanti suoi smartphone di punta, cosa che potrebbe accadere anche con il Samsung Galaxy Note 20 FE. Dall’altro lato, però, c’è anche da considerare che esiste già una versione base del phablet di attuale generazione, il Samsung Galaxy Note 20, che ha molto meno rispetto al Note 20 Ultra, di un livello superiore a dir poco (a partire dai materiali impiegati per la realizzazione, essendo il Samsung Galaxy Note 20 costruito in una sorta di plastica che ricorda alla lontana il vetro).

Sarebbe probabilmente un controsenso lanciare il Samsung Galaxy Note 20 FE essendoci già un modello a farne le veci, ma non possiamo sapere cosa c’è veramente in ballo e che progetti vorrà portare avanti il colosso di Seul per il prossimo futuro. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.