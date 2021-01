Verrà mai dato alla luce il Samsung Galaxy Note 21? Tra conferme e smentite, si pensava che la prossima ammiraglia potesse congedare la serie, cosa che non accadrà secondo le ultime dichiarazioni di Ice universe. Il leaker è convinto che la gamma sia ormai giunta al capolinea, e che non ci siano ragioni per sperare nemmeno nel Samsung Galaxy Note 21. Un funzionario del colosso di Suel, rimasto volutamente anonimo, aveva lasciato intendere fosse in programma la linea, ma queste nuove affermazioni gettano nuovi dubbi sulla sua esistenza.

La presa di posizione di Ice universe è chiara: è arrivata la fine per la serie Note. Mancano diversi mesi all’eventuale presentazione dei Samsung Galaxy Note 21: il fatto che il leaker si sia esposto in maniera così poco equivoca non lascia spazio ad altre interpretazioni. Del resto, il produttore asiatico ha tutte le intenzioni di puntare forte sul prossimo smartphone pieghevole di propria invenzione, il Samsung Galaxy Z Fold 3 (sempre che sia questo il nome che gli affiderà), che dovrebbe a propria volta essere compatibile con la SPen (come già successo con il Samsung Galaxy S21 Ultra). Se tanto ci dà tanto, appare anche naturale pensare che la serie dei Samsung Galaxy Note 21 non offrirebbe troppo di più rispetto ai modelli già in vendita ed a quelli che arriveranno (la loro nota distintiva era la SPen, il cui supporto è stato esteso al di fuori della gamma Note).

Un discorso che dovrà per forza essere ripreso nelle prossime settimane, in attesa che il colosso di Seul prenda eventualmente una posizione dandoci indicazioni in prima persona sulle proprie intenzioni (non è detto lo farà, in fondo non è tenuta a svelare i piani futuri della filiera produttiva). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.