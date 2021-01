Eccoci qui oggi a parlare del Realme C20, un nuovo dispositivo dalle specifiche non certamente eccelse, ma che potrebbe anche interessare a qualcuno di voi lettori (magari a quelli che necessitano di un muletto per alcune mansioni in particolare). Il telefono è spinto dal processore Helio G35 (2,3GHz Octa Core MediaTek Helio G35 12nm con GPU IMG PowerVR GE8320), include 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino a 256GB). La batteria ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica a 10W. Realme C20 presenta anche uno schermo da 6.52 pollici con risoluzione di 1600 x 720 pixel.

La fotocamera posteriore è caratterizzata da un sensore da 8MP con flash LED, mentre quella frontale da un sensore da 5MP (apertura f/2.4). Le connettività incluse sono: Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5, GPS/GLONASS/BeiDou, microUSB, Wi-Fi 802.11 b/g/n. Presente il jack per le cuffie da 3.5mm, la radio FM, la resistenza agli schizzi P2i coating ed il sistema operativo Android 10 con Realme UI. Parliamo di un telefono che non brillerà dal punto di vista delle prestazioni, ma che contribuirà senz’altro a combattere il fenomeno del digital divide in alcuni mercati. Il Realme C20 ha un prezzo di circa 90 euro al cambio attuale, ed è disponibile in Vietnam nelle colorazioni blu o nero.

Non vuol saperne di arrestare la propria crescita Realme, che nell’anno 2020 si è aggiudicata il primato di azienda più veloce a spedire 50 milioni di dispositivi, e che nel 2021 continuerà a raggiungere importanti traguardi. La società opera in ben 61 Paesi (in Italia da fine primavera del 2019), ed è attualmente nella Top5 in 12 mercati (primo nelle Filippine). Un entry-level che farà certamente parlare di sé questo Realme C20: voi siete d’accordo per caso? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.