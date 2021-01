È commovente, quasi, scegliere i 5 migliori brani di Janis Joplin. La sua storia, la sua giovane età e la sua fragilità creano quasi la stessa empatia che si prova per un Kurt Cobain o un Ian Curtis. Morta a 27 anni mentre si trovava da sola in una stanza d’albergo, fece in tempo a costellare il mondo della musica con la sua intensità travolgente. Il suo timbro fa ancora scuola e tantissime artiste contemporanee non nascondono che Janis Joplin sia la loro fonte di ispirazione.

Piccola e immensa, Janis Joplin è forse l’unica artista “maledetta” – e che brutta parola, diciamolo – a mettere d’accordo un’intera redazione nella scelta dei brani più rappresentativi.

Piece Of My Heart (1968)

I digiuni hanno conosciuto questo brano grazie a uno spot. Piece Of My Heart è una delle canzoni simbolo di Janis Joplin contenuta nel disco Cheap Thrills (1968) della Big Brother And The Holding Company.

Offerta Cheap Thrills Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Sony Music (Publisher)

Maybe (1969)

Maybe è senza dubbio il punto più alto tra i 5 migliori brani di Janis Joplin. Contenuta nel disco I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama! (1969), è il brano dell’emancipazione della giovanissima artista, qui al suo esordio da solista.

Try (1969)

Altro capolavoro contenuto nel primo disco solista, Try (Just A Little Bit Harder) è l’opening track in cui emerge tutta la potenza vocale di Janis Joplin, forte di un arrangiamento che “sporca” il blues con il rock più verace.

The Essential Janis Joplin The Essential Janis Joplin

Audio CD – Audiobook

Cry Baby (1971)

Un’intro in 6/8, poi un urlo. Cry Baby è la quintessenza della forza vocale di Janis Joplin. Contenuta nel disco postumo Pearl (1971) è un blues romantico e viscerale.

Pearl Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Sony Music (Publisher)

Me And Bobby McGee (1971)

Ballata audace e mai scontata, Me And Bobby McGee chiude il nostro viaggio tra i 5 migliori brani di Janis Joplin con note e parole che fanno rima con la bellezza.