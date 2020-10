La morte di Janis Joplin fu svelata 18 ore dopo. Era il 4 ottobre del 1971. L’allarme scattò alle 19, quando la sua band si accorse dell’estremo ritardo dell’artista. I musicisti della Full Tilt Boogie Band la attendevano nello studio Sunset Sound di Los Angeles per registrare la traccia vocale del brano Buried Alive In The Blues, ma Janis non arrivava.

Il giorno prima

Per l’occasione Janis Joplin soggiornava presso il Landmark Motor Hotel di Hollywood, nella stanza 105. Nel primo pomeriggio del 3 ottobre si era procurata una dose di eroina dal suo spacciatore di fiducia, George, ma non l’assunse subito. Aveva telefonato a Seth Morgan, il suo fidanzato, che le comunicò di non poterla raggiungere a Los Angeles. Più tardi raggiunse la band in studio e si disse entusiasta dei lavori. Rientrò nell’albergo e telefonò di nuovo a Seth, ma il fidanzato non rispose.

Janis passò la serata con il tastierista Ken Pearson nel locale Barney’s Beanery dove bevve due drink. Rientrata in albergo dopo la mezzanotte, assunse la dose che le fu fatale. L’overdose non la uccise subito, una circostanza riportata come possibile dal coroner di New York. Janis Joplin fece in tempo ad acquistare un pacchetto di sigarette da un distributore automatico. Quando rientrò in albergo cadde con il viso rivolto al pavimento tra il letto e il comodino.

La morte di Janis Joplin

Alle 19 del 4 ottobre la band comunicò al produttore Paul Rotchild l’assenza di Janis. Rotchild mandò il fotografo John Cooke nell’albergo, e in quel momento si scoprì la tragedia. Janis Joplin giaceva senza vita sul pavimento della stanza 105. Il pacchetto di Marlboro in una mano, il resto in denaro nell’altra. Il medico legale Thomas Noguchi stabilì che si trattava di morte accidentale.

La stanza 105, teatro della morte di Janis Joplin, esiste ancora e l’albergo ha cambiato nome in Highland Gardens Hotel.