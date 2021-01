Nel trailer di Fate The Winx Saga tornano in azione Bloom e le altre protagoniste del Winx Club. La serie love action, firmata da Brian Young (The Vampire Diaries) è ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi (qui in veste di produttore), ed è composta da sei episodi.

La storia segue le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l’amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza. Nel dettaglio, la trama si concentra sulla crescita di Bloom, destinata a diventare una delle fate più potenti di Alfea.

Nel cast tutti attori giovanissimi. Abigail Cowen interpreta la protagonista Bloom (Le Terrificanti Avventure di Sabrina, The Fosters); Hannah van der Westhuysen è Stella (Fugitives, The Frankenstein Chronicles); Precious Mustapha nel ruolo di Aisha (Il giovane ispettore Morse); Eliot Salt nel ruolo di Terra (GameFace), Elisha Applebaum nel ruolo di Musa (Carly & Paolo Undercover Hooligan, No Reasons); Sadie Soverall è Beatrix (Rose Plays Julie); Freddie Thorp è Riven (The Discovery of Witches, Safe, Overdrive); Danny Griffin nel ruolo di Sky (So Awkward, The Gentlemen); Theo Graham è Dane (Clink, Hollyoaks, Doctors) e Jacob Dudman interpreta Sam (The Stranger, Medici, The A List). Nel cast anche Eve Best (Nurse Jackie – Terapia d’urto), Robert James-Collier (Downton Abbey), Josh Cowdery (Agents of SHIELD), Alexander Mcqueen (The Thick of It, Sally 4Ever) e Eva Birthistle (Brooklyn, The Last Kingdom).

Come si evince dal trailer, l’approccio utilizzato nel live action è molto lontano dalla versione originale, più adatta per bambini. Lo stile è maturo, dark e non mancano le tematiche adolescenziali esplicite come l’amore e l’amicizia.

Nel trailer di Fate The Winx Saga si allude anche alla presenza di mostri che minacciano il regno magico, il tutto condito in salsa teen fantasy. Il prodotto è forse destinato a non piacere ai fan del franchise originale, che noteranno qualche differenza rispetto al cartone animato.

Di seguito, invece, le nuove immagini della serie. Fate The Winx Saga è disponibile su Netflix il 22 gennaio.