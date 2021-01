Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari per i Baci Perugina firmano le frasi d’amore a San Valentino. Come è ormai tradizione, Perugina coinvolge i cantanti italiani per la scrittura delle frasi d’amore che si troveranno all’interno dei Baci nelle edizioni speciali di febbraio, il cui lancio è in programma a ridosso della festa degli innamorati.

A San Valentino, quest’anno ci saranno Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari che per i Baci Perugina firmeranno i nuovi cartigli, inseriti nelle edizioni limitate dei celebri cioccolatini con la nocciola. Il progetto che unisce Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari a Perugina non si limita però alla firma dei cartigli dei Baci: i cantanti sono anche protagonisti di una speciale web serie legata all’amore.

Gli ironici e simpatici Pinguini Tattici Nucleari, all’interno della web serie, hanno l’arduo compito di scrivere la dichiarazione d’amore perfetta e di trovare le parole adatte ad esprimere il sentimento amoroso nei confronti dei propri affetti. I Pinguini Tattici Nucleari si cimentano nel compito attraverso più tentativi ma falliscono.

Non riuscendo ad elaborare la dichiarazione d’amore perfetta per San Valentino, hanno un’idea: chiamare chi potrebbe riuscire più facilmente nell’ingrata missione. Al gruppo guidato da Riccardo Zanotti viene così l’idea di contattare la collega ed amica della musica italiana Elodie Di Patrizi. A lei affideranno la stesura della dichiarazione d’amore perfetta.

Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari ricevono il testimone da Stash Fiordispino dei The Kolors e da Luciana Littizzetto che nel 2020 si occuparono di scrivere le frasi dei cartigli per San Valentino.