NCIS 18 si appresta a svelare uno dei misteri più significativi delle ultime stagioni: nella première di questo nuovo capitolo, prima che la trama facesse un balzo temporale all’indietro, il pubblico di CBS ha visto McGee raggiunto da un colpo d’arma da fuoco sparato da Gibbs. Un evento clamoroso e apparentemente inspiegabile che è servito ad aprire col botto NCIS 18 per poi aprire ad un salto indietro nel tempo per raccontare la storyiline della caccia al cartello di narcotrafficanti da parte di Gibbs e Fornell.

Il mistero di Gibbs cecchino di McGee, dunque, è l’esito di quella trama che era rimasta sospesa nella stagione precedente, ovvero quando l’ex capo è scomparso per un po’, allontanandosi da Washington in modo misterioso, ed è tornato col volto livido, senza però spiegare agli altri cosa fosse accaduto in quella che sembrava una missione segreta.

Ora che NCIS 18 si appresta a tornare su CBS dopo la tradizionale pausa invernale, si inizia a delineare questa catena di misteri con un doppio episodio carico di eventi, come ha anticipato l’attore Sean Murrey a TvLine. L’interprete di MCGee spiega che l’episodio decisivo è il quarto di questa stagione, in onda il 19 gennaio. Si tratta dell’episodio che vede la partecipazione di Margo Harshman nei panni della moglie di McGee.

Il secondo episodio è quello in cui praticamente raggiungiamo il momento che abbiamo mostrato nel teaser all’inizio della stagione. Abbiamo visto una parte abbreviata di quella sequenza e ora possiamo vedere tutto ciò che accade. È piuttosto interessante, e non lo dico solo per stuzzicarlo. È piuttosto interessante.

Dunque sarà svelato perché Gibbs ha sparato a McGee e in che contesto, ma non finirà lì: nel corso di NCIS 18 ci saranno implicazioni pericolose per tutta la squadra, in conseguenza di quell’evento.

La scorsa stagione abbiamo mostrato Gibbs partire da solo e scomparire per un po’, e il team non sapeva che stesse lavorando con Fornell per infiltrarsi in questo giro di oppioidi. Questa settimana il team scopre quello che ha fatto.

NCIS 18 debutterà in Italia ad aprile 2020, sempre in prima visione assoluta su Rai2.