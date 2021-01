Dispiace constatare che non funziona Instagram per alcuni utenti, in particolare Android, in questa prima parte di gennaio 2021. Non si parla di down del servizio che resta accessibile a tutti ma di anomalie e bug vistosi che non garantiscono una buona esperienza del social da app. In effetti, al contrario, utilizzando la piattaforma dal web, nessuna delle difficoltà evidenziate in questo approfondimento viene messa in rilievo.

Quali potrebbero essere le motivazione dei problemi Instagram? A guardar bene sul Play Store, un ultimo aggiornamento dell’app social pubblicato solo lo scorso 1 gennaio sarebbe il principale artefice delle anomalie. Questa avrebbe dovuto portare con se solo ottimizzazioni e nessuna specifica funzione di rilievo. Eppure, almeno da tre giorni, chi ha adeguato lo strumento, riscontra le anomalie che vedremo di seguito.

Intanto c’è da dire che non funziona Instagram nel momento in cui non carica feed al momento dell’accesso alla piattaforma e neanche dopo ripetuti tentativi. La schermata resta bianca o nera (in base allo sfondo prescelto) mentre al contrario sono visibili le storie dei profili seguiti. Proprio per le storie si presenta una seconda e una terza anomalia. Alcuni non riescono per nulla a crearne di nuove. Altri si scontrano con la difficoltà di inserire musica di sottofondo ai loro contenuti. Brani più recenti e comunque più famosi non riescono ad essere associati a quanto si desidera pubblicare.

Più in generale va anche detto che se Instagram non funziona è anche perché gli utenti si devono scontrare con problemi di caricamento dei loro contenuti. Spesso e volentieri, al tentativo di upload, si continua a visualizzare la schermata di caricamento per qualche minuto. Dunque l’esito dell’operazione, più di una volta, è infelice con l’impossibilità di portare a termine il caricamento anche di una semplice foto e non della relativa storia.

Una nuova versione dell’app potrebbe risolvere la situazione attuale? Lo si spera vivamente, l’intervento degli sviluppatori dovrebbe essere imminente.