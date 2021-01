Dr. Dre lascia l’ospedale e fa ritorno a casa. Il rapper e produttore statunitense era stato ricoverato la scorsa settimana per un sospetto aneurisma e aveva lasciato tutti col fiato sospeso. La notizia era stata comunicata da lui stesso sui social ed era stata subito ripresa da TMZ.

L’arrivo del ladri durante il ricovero

Dr. Dre era stato trasportato presso il Cedar-Sinai Medical Center di Los Angeles ed era stato ricoverato in terapia intensiva. Sulle sue condizioni di salute erano circolati tanti rumors e per questo il rapper aveva scelto di pubblicare una nota ufficiale in cui rassicurava i fan e ringraziava lo staff medico.

Secondo gli organi di stampa locali come NME la casa di Dr. Dre era stata presa di mira da un gruppo di 4 ladri poco dopo il ricovero dell’artista, ma l’attacco era stato sventato grazie all’intervento della polizia che aveva catturato i malviventi. Sul luogo gli agenti avevano rinvenuto anche attrezzi per l’effrazione e sacchi per nascondere la refurtiva.

Dr. Dre lascia l’ospedale

In queste ore Dr. Dre lascia l’ospedale e a riportare la novità è l’amico e collega Ice T che sui social racconta di aver parlato con lui su FaceTime e di averlo trovato informa. I medici intanto, riporta TMZ, continueranno a monitorarlo a distanza per accertarsi del progressivo miglioramento.

La preoccupazione si muove principalmente sui possibili danni neurologici in quanto, dicono gli scienziati, chi sopravvive all’aneurisma potrebbe portare con sé conseguenze che si manifestano con vari disturbi e vari deficit. Per il momento, tuttavia, non sono noti altri dettagli sulle condizioni di salute del rapper.

Fonti molto vicine al rapper riferiscono che i medici non sono stati in grado di stabilire cosa abbia causato l’aneurisma, per questo anche se Dr. Dre lascia l’ospedale verrà tenuto sotto osservazione 24 ore su 24 e per diverse settimane.