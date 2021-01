Dal 5 gennaio la stampa internazionale sta pubblicando notizie che parlano di una corsa di Dr. Dre in ospedale. Il rapper e produttore discografico sarebbe stato colpito da un aneurisma cerebrale. Le prime fonti arrivano da TMZ che racconta che Dr. Dre si troverebbe nel reparto di terapia intensiva e sotto costante osservazione dei medici.

Il rapper si trova preso l’ospedale Cedar-Sinai Medical Center di Los Angeles. I rumors sulle sue condizioni di salute si rincorrono ma per il momento non ci sono novità. Il mondo del rap, intanto, si sta stringendo intorno a lui. Dr. Dre, infatti, è conosciuto anche per aver lanciato grandissimi artisti della scena internazionale come Eminem e Snoop Dogg. Tra i messaggi di affetto arriva anche quello del cestista LeBron James che sui social pubblica una foto che li ritrae insieme e aggiunge: “Prego per te, fratello”.

Su cosa abbia provocato l’aneurisma che ha fatto scattare il ricovero di Dr. Dre in ospedale non si hanno ancora notizie. L’intero mondo è in attesa, ma è lo stesso rapper e producer statunitense a rassicurare i suoi fan con un messaggio pubblicato sui social:

“Grazie alla mia famiglia, ai miei amici e ai fan per il loro interesse e gli auguri. Sto andando alla grande e ricevo cure eccellenti dal mio team medico. Presto uscirò dall’ospedale e tornerò a casa. Complimenti a tutti i grandi professionisti medici del Cedars”.

Il suo ultimo disco in studio è Compton (2015), candidato ai Grammy come Best Rap Album e terza esperienza discografica della carriera solista iniziata nel 1992 con The Chronic. Per il 2021 è atteso il suo nuovo album, ancora senza nome né data, come anticipato dallo stesso producer e rapper di Compton.

A febbraio Dr. Dre spegnerà 56 candeline e i fan sperano che presto il loro idolo faccia ritorno a casa per buttarsi alle spalle questo brutto spavento. Nel 2021, del resto, sono state riversate grandi speranze considerando l’infausto 2020 segnato da pandemia, grandi assenti e grandi privazioni. Per il momento non ci sono aggiornamenti sul ricovero di Dr. Dre in ospedale ma si attende a cuore aperto che il rapper comunichi di stare sempre meglio.