Quanti sono i vaccinati in Italia ad oggi 15 gennaio? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha appena condiviso un’agg ornamento in tempo reale sul numero totale di dosi somministrate a livello nazionale. In questo venerdì è stata raggiunta la soglia di 1 milione di persone che hanno potuto cominciare ad avere la protezione dal Covid-19, grazie soprattutto alla soluzione Pfizer-Biontech .

Oltre al ringraziamento doveroso ai cittadini che hanno effettuato volontariamente il vaccino, il premier pone l’accento sullo sforzo intrapreso dal sistema sanitario nazionale. Poi, sempre Giuseppe Conte, ha esso in evidenza come l’Italia sia il primo paese in Europa per persone vaccinate e quanto sia incoraggiante proprio questo dato. Nonostante tutto, la guardia dovrà rimanere alta: siamo solo all’inizio di un lungo cammino, dunque le misure di restrizione continueranno ad esserci ancora per molto.

Anche la piattaforma dedicata all’aggiornamento sui vaccinati in Italia ci fornisce gli ultimi dati sulle somministrazione. Come visibile anche nella tabella più in basso, la Campania continua ad essere la prima regione d’Italia per percentuale di dosi somministrate, in proporzione a quelle consegnate (almeno fino a questo momento). Altre regioni particolarmente virtuose sono anche il Veneto, l’Emilia Romagna e l’Umbria. La Lombardia continua a non eccellere nella graduatoria con il 64,1% di fiale utilizzate sulla totalità di quelle giunte a destinazione. Per finire, restano veri e propri fanalini di coda dello speciale elenco la Basilicata e la Calabria, con neanche la metà delle dosi utilizzate.

Non va dimenticato che per questo primo milione di vaccinati in Italia, la protezione per dal Covid-19 è ancora parziale. Ognuno di essi dovrà effettuare un richiamo con una seconda dose e la copertura massima si otterrà a partire da 7 giorni dopo questa seconda iniezione. Fondamentale sarà dunque ora la pianificazione del prosieguo della campagna vaccinale per seguire i giusti protocolli e ottenere il massimo dalle soluzioni fin qui a disposizione.