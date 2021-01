Al via la programmazione in prima visione di Grantchester 5 su Giallo: dal 14 gennaio vanno in onda i nuovi episodi della serie poliziesca inglese basata sul ciclo di romanzi The Grantchester Mysteries di James Runcie.

La serie di ITV vede in questa stagione un cambio di protagonista: l’attore Tom Brittney, già apparso nel finale della quarta stagione nel ruolo del reverendo Will Davenport, sostituisce lo storico interprete James Norton. In Grantchester 5 su Giallo sarà lui il nuovo vicario di Grantchester, impegnato a risolvere crimini che si verificano nella sua parrocchia insieme allo scontroso ispettore di polizia Geordie Keating (Robson Green).

Brittney sostituisce la stella nascente del cinema e della tv inglese James Norton, ad oggi considerato uno dei papabili sostituti di Daniel Craig nel ruolo di James Bond nella saga di 007, perché i suoi impegni professionali avevano molto rallentato i programmi di produzione della serie, che pure gli aveva regalato il suo primo ruolo da protagonista in televisione.

In onda sul canale inglese ITV dal 2014, la serie è arrivata l’anno successivo in Italia, in onda in esclusiva su Giallo, canale 38 del digitale terrestre dedicato a polizieschi, legal drama e mistery/noir. Ecco le trame dei primi due episodi di Grantchester 5 su Giallo, in onda in prima serata e in prima visione assoluta giovedì 14 gennaio.

Una studentessa di un collegio femminile viene trovata morta. Will e Geordie si infiltrano nel mondo torbido delle confraternite e delle società dei campus.

Will e Leonard vedono con i loro occhi un’auto che colpisce deliberatamente una persona, uccidendola. Geordie riesce a rintracciare il veicolo, che appartiene a due fratelli.

Grantchester 5 su Giallo andrà in onda per tre settimane coi sei episodi della stagione, l’ultima realizzata finora da ITV.