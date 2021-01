Nella première di The Resident 4 andata in onda negli Usa qualche ora fa non c’è solo il matrimonio annunciato tra Conrad e Nic ma anche qualcosa di più, qualcosa che i fan aspettavano da tempo, sin dal loro primo sguardo. Ma di cosa stiamo parlando? Qualche ora fa finalmente il medical drama ha fatto ritorno in tv in Patria proprio mentre il pubblico italiano si appresta a gustare la seconda stagione, e le cose sono andate come previsto per due dei personaggi della serie mentre per altri due sembra essere finalmente scoppiata la passione.

ATTEZIONE SPOILER!

In molti si aspettavano di vedere l’annunciato matrimonio tra Conrad (Matt Czuchry) e Nic (Emily VanCamp) nella première di The Resident 4 ma la vera novità è stato vedere Mina (Shaunette Reneé Wilson) e AJ (Malcolm-Jamal Warner) lasciarsi andare alla passione facendosi travolgere dall’atmosfera romantica. Cosa succederà adesso?

I molti avevano notato la loro tensione sin dal primo momento che li hanno visti insieme ma solo tre stagioni dopo è arrivata la loro prima notte d’amore e questo potrebbe destabilizzare la loro vita non solo privata ma anche quella lavorativa. A svelare qualcosa di più su come cambieranno adesso le cose al Chastain è proprio il produttore esecutivo Andrew Chapman che ad EW ha detto la sua sul futuro di entrambe le coppie felici:

Questo è. Sono una coppia adesso e ne vedrete di più nel prossimo episodio. Avranno alti e bassi e anche con loro puoi aspettarti una situazione di montagne russe. I fan aspettavano questo momento da così tanto tempo.

Le anticipazioni non riguardano solo le coppie della serie ma anche quello che succederà all’ospedale che per via della Pandemia sarà in perdita e quindi verrà venduto e acquistato dalla Contea diventando così un ospedale pubblico che non potrà più mandare via i malati ma, soprattutto, non potrà permettersi alcuni dottori. Questo significherà che qualcuno andrà via? Al momento non possiamo far altro che gustarci questa quarta stagione che, a detta del suo produttore esecutivo, non sarà l’ultima.