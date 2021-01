Gli episodi inediti di The Resident 2 andranno in onda venerdì prossimo. Chi si sintonizzerà questa sera su Rai2 a partire dalle 22.00 circa scoprirà presto che i primi tre episodi in onda saranno quelli già visti in piena estate quando gli ascolti hanno fatto flop e la Rai ha deciso di rimettere il medical drama in panchina. Da allora sono ormai passati sei mesi e sicuramente per i fan era importanti vedere o rivedere i primi episodi prima di continuare a seguire le storie di Nic, Conrad e gli altri dottori del Chastain.

La programmazione della serie però è destinata a cambiare e dalla prossima settimana, il 15 gennaio, gli episodi inediti di The Resident 2 andranno in onda in coppia e non più a step di tre. Quelli che vedremo la prossima settimana saranno Questione di tempo e Il germe in cui l’ospedale si ritroverà con l’acqua alla gola quando arriverà un gran numero di feriti in seguito ad un incidente ad un festival musicale. Nella calca che ne è seguita sono rimaste vittime diverse persone che adesso affolleranno il pronto soccorso e i reparti dell’ospedale travolgendo i medici di turno.

Ecco il promo del terzo episodio di The Resident 2:

Nel secondo episodio previsto per la prossima settimana dal titolo Il germe, rivedremo Bell all’opera. Il dottore affronterà le pratiche necessarie per utilizzare gli strumenti medici di Julian Booth invece che quelli forniti dall’ospedale. Contro di lui si schiereranno Kit ed AJ che smetteranno di litigare per un momento per un’alleanza speciale. Salvo complicazioni e ascolti flop, il medical drama continuerà ad andare in onda in coppia con The Good Doctor 4 fino a fine marzo ad esaurimento di tutta la stagione, al momento non sappiamo se vedremo a seguire la terza oppure no ma i fan lo sperano.