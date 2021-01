Ci siamo appena ripresi dalle vibrazioni metal di No Son Of Mine, ora i Foo Fighters annunciano Waiting On A War, nuovo singolo che anticipa l’attesissimo decimo album Medicine At Midnight.

A questo giro incontriamo una terza sonorità rispetto ai precedenti Shame Shame e No Son Of Mine. Waiting On A War è una ballata che, da come si presenta, ha tutti i canoni della canzone pop nello stile della band di Dave Grohl. Su questo nuovo disco, che vedrà la luce il 5 febbraio 2021, la band aveva rivelato che sarebbero state presenti atmosfere inedite rispetto al repertorio.

Grohl, addirittura, aveva riferito che Medicine At Midnight sarebbe stato un po’ come Let’s Dance di David Bowie e non in termini di stile bensì in riferimento alle sperimentazioni. “Non abbiamo mai fatto un disco così”, sottolinea a più riprese l’ex batterista dei Nirvana.

Il testo di questo nuovo singolo, spiega Dave Grohl in un’intervista all’NME, è nato a seguito di un episodio vissuto con sua figlia. Una mattina la stava accompagnando a scuola e in quei giorni i media parlavano continuamente delle tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord. La figlia gli aveva chiesto: “Papà, andremo in guerra?”. In quel momento Grohl aveva ricordato di tutte quelle volte in cui, da bambino, temeva che scoppiasse una guerra alla luce di ciò che si sentiva dai notiziari.

Nel frattempo i Foo Fighters hanno annunciato una partnership con il marchio Vans per realizzare un modello customizzato dal nome “Sk8-Hi” che sarà presto distribuito a tiratura limitata. L’iniziativa nasce per celebrare i primi 25 anni di carriera. Con una preview animata i Foo Fighters annunciano Waiting On A War e accorciano le distanze con la data di pubblicazione di Medicine At Midnight.