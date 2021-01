L’appuntamento con WandaVision su Disney+ è fissato per il 15 gennaio: l’inedita serie di Marvel Studios, creata in esclusiva per la piattaforma streaming della Disney, ha per protagonisti Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quello di Visione.

E sono loro i protagonisti delle prime immagini ufficiali che anticipano l’arrivo di WandaVision su Disney+, accompagnate nel trailer da una canzone originale scritta dagli autori premi Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez (Frozen – Il Regno di Ghiaccio): sono loro a firmare i brani unici della colonna sonora per più episodi di Wandavision su Disney+, ispirandosi ai grandi show degli anni Ottanta, da Lucy ed io, La famiglia Brady e Casa Keaton ma provando a restituire anche un senso di inquietudine tipico della periferia americana che in modo stilizzato fa da sfondo alla trama. Il regista Matt Shakman e il musicista Robert Lopez sono amici dai tempi del college e il primo ha chiesto al secondo di collaborare in questo progetto visionario e bizzarro del Marvel Cinematic Universe.

Negli episodi della serie che spaziano dagli anni Cinquanta ai primi anni Duemila, i protagonisti Wanda Maximoff e Visione sono due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate: le loro doti li spingono a sospettare che vi sia qualcosa dis trano in ogni cosa all’apparenza normale. Scritta da Jac Schaeffer, che è il capo sceneggiatore della serie, WandaVision su Disney+ debutta con nove episodi per la sua prima (e finora unica) stagione.















L’arrivo di WandaVision su Disney+ dal 15 gennaio 2021 segna il debutto della prima serie targata Marvel Studios, in cui tornano molti volti noti del Marvel Cinematic Universe: Kathryn Hahn nei panni di Agnes e Teyonah Parris come Monica Rambeau, personaggio apparso in Captain Marvel; inoltre Kat Dennings riprenderà il ruolo di Darcy da Thor e Thor: The Dark World, mentre Randall Park sarà ancora Jimmy Woo di Ant-Man and The Wasp.