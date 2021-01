Dal 7 al 17 gennaio scende in campo il nuovo volantino MediaWorld: ‘Entra in una nuova dimensione con Mobile Mania, prezzi imperdibili su smartphone, tablet e tantissimi prodotti’. In prima pagina non poteva mancare iPhone 12, che potrete aggiudicarvi al prezzo di 949 euro, a fronte di uno sconto di 40 euro sul costo di listino (il modello in questione è quello con 128GB di memoria interna).

Le sorprese del volantino MediaWorld non finiscono qui: subito in seconda pagina non abbiamo potuto fare a meno di notare l’offerta relativa al Samsung Galaxy S20+, proposto a 699 euro (in origine il dispositivo costava 1029 euro, capirete da soli la bontà dell’iniziativa). Parliamo di un telefono che si appresta a cedere il passo ai nuovi Samsung Galaxy S21, ma che verrà supportato ancora a lungo dal colosso di Seul e che finora non ha mai dato problemi degni di nota ai propri possessori. Potete puntarci ad occhi chiusi, è un prodotto che difficilmente vi pentirete di aver comprato. Il volantino MediaWorld propone tanti altri dispositivi, tra cui iPhone 11 da 64GB a 629 euro, iPhone 12 Mini da 128GB 5G a 849 euro, iPhone XR da 64GB a 539 euro e iPhone SE da 128GB a 489 euro.

Non è detto dobbiate per forza scegliere uno smartphone: gli articoli in promozione del nuovo volantino MediaWorld dal 7 al 17 gennaio sono davvero tanti (potete sfogliarlo a questa pagina), ed abbracciano anche gli indossabili: Samsung Galaxy Watch Active 2 SM-R820 a 189,99 euro, Samsung Galaxy Watch 3 41mm SM-R850 a 329 euro ed Apple Watch Series 3 a 199 euro. Inutile adesso perdersi in chiacchiere: meglio pensare al sodo e passare subito all’azione, il volantino MediaWorld non aspetterà di certo (gli sconti saranno senz’altro soggetti alla disponibilità delle scorte). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.