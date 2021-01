Solange è morto oggi, giovedì 7 gennaio 2021. Lo conferma l’agenzia di stampa Ansa.

Il sensitivo livornese Paolo Bucinelli aveva 69 anni ed è stato trovato senza vita oggi, nella sua abitazione. Le prime ipotesi sulle cause della scomparsa improvvisa riguardano fattori naturali.



Conosciuto con il nome d’arte di Solange, l’uomo è stato trovato senza vita nel pomeriggio nella sua abitazione di Collesalvetti, in provincia di Livorno, dove stava trascorrendo le festività natalizie.

Solange è morto: a trovare il suo corpo sono stati i vigili del fuoco, allertati dalle chiamate di alcuni amici del sensitivo. Da qualche giorno, infatti, non era reperibile e non rispondeva al telefono. Preoccupati per le sue condizioni dei salute, alcuni amici di Solange hanno messo in allerta i vigili del fuoco che hanno fatto irruzione nella sua abitazione nelle scorse ore.

Una volta entrati in casa, i presenti hanno provato a chiamarlo (invano) e si sono accorti che anche il suo telefono cellulare squillava a vuoto. Gli squilli erano perfettamente udibili, a dimostrare che il telefono non aveva mai lasciato l’abitazione, ma di Solange nessuna traccia.

Raggiungo il salotto dell’abitazione, è stato rinvenuto il cadavere Solange sul divano. Il corpo, senza vita, forse era lì già da qualche giorno. A quel punto è stato allertato un medico del 118, che ha raggiunto l’abitazione con i Carabinieri per accertarne il decesso.



Le prime indiscrezioni sulle cause parlano di morte naturale. Solo qualche giorno fa, il sensitivo si era recato al pronto soccorso locale per un problema glimecimo ma era subito stato dimesso.

Amato dal mondo televisivo, proprio in TV Solange aveva iniziato la sua carriera negli anni ’80, conquistando velocemente il pubblico. Conosciuto dai più per essere un “sensitivo”, non tutti sanno che nel suo percorso ha inciso anche un 45 giri, coniugando il mondo dello spettacolo e quello della musica.