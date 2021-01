Non se la passano granché bene i proprietari dei OnePlus 8T, alle prese con un bug che sta affliggendo il comparto audio. Come segnalato da molti utenti sul forum ufficiale del produttore cinese, il malfunzionamento in questione sembrerebbe essersi fatto sentire dopo l’aggiornamento del dispositivo al firmware contenente la patch di sicurezza di novembre 2020, corrispondente alla build 11.0.6.7 della OxygenOS. La release riproduce le clip audio, come pure le tracce sonore associate ai video, ad intermittenza. Sono tante le pause che caratterizzano la riproduzione, soprattutto a distanza di pochi secondi dalla ripresa.

Il produttore cinese finora non ha rilasciato una soluzione ufficiale che metta la parola fine al problema audio che si è purtroppo abbattuto sui OnePlus 8T in seguito all’aggiornamento alla build OxygenOS 11.0.6.7. Gli utenti hanno fatto in modo di tamponare un po’ il disturbo, facendo per prima cosa un ripristino ai dati di fabbrica, che in alcuni casi ha dato buoni frutti. C’è anche da dire che il bug non si manifesta registrando e poi riproducendo l’audio attraverso l’app stock dell’OEM. Dispiace apprendere che il OnePlus 8T, dispositivo portabandiera del produttore cinese (lasciando fuori il OnePlus 8 Pro, considerato dalla stessa azienda come il top di gamma in carica), sia stato bersaglio di questo noioso bug audio, che di certo non sarà piacevole da gestire.

A questo punto, non ci resta che aspettare una risposta ufficiale da parte di OnePlus, sperando non tardi troppo ad arrivare (così non dovrebbe essere, anche perché in passato il produttore cinese si è sempre dimostrato pronto a porre un rimedio ai problemi che si sono presentati). Se avete qualche domanda da farci o qualcosa da volerci segnalare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.