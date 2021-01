Osimhen è positivo al Coronavirus: la notizia è emersa nella giornata di ieri 1 gennaio, e subito dopo il video che lo immortala, senza mascherina, ad una festa cui il ragazzo ha partecipato in Nigeria. Dalle immagini si evince un dato incontrovertibile: non c’è stato distanziamento sociale, e potrebbe essere stato in quella circostanza che l’ex Lille si è infettato.

De Laurentiis e Gattuso non hanno affatto gradito il comportamento di Osimhen, tanto più in un momento così delicato come quello che sta attraverso il club azzurro (ricordiamo che l’infortunio alla spalla dello scorso 13 novembre ha già tenuto fuori il centravanti per 10 partite, e che la situazione adesso è ancora più difficile per il KO di Mertens, le cui condizioni stanno però progressivamente migliorando). Il tampone naso-faringeo molecolare cui si è sottoposto Osimhen non lascia dubbi circa la sua positività. Il ragazzo è comunque asintomatico (cosa rassicurante), e non ha avuto contatti con la squadra. Lo staff medico del Napoli voleva provare a recuperarlo per il 10 gennaio, in occasione della partita contro l’Udinese, ma adesso gli scenari sono cambiati, e la situazione si è ulteriormente complicata (tutto il mese di gennaio rischia di saltare per il numero 9 azzurro). Come riportato da ‘calcionapoli24.it‘ (che cita a propria volta un portale locale), dalla Nigeria fanno sapere che la società partenopea avrebbe multato Osimhen per una cifra di 250 mila euro, che verrà decurtata direttamente dal suo stipendio mensile.

Speriamo che l’ambiente possa presto compattarsi, e questa brutta situazione essere presto dimenticata (non è nemmeno giusto far finire sulla graticola un ragazzo di 22 anni, che avrà sicuramente sbagliato, imparando magari dai propri errori). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.