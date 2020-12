Si sta svolgendo adesso in Cina la conferenza annuale per gli sviluppatori: la scena è tutta per HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di Huawei. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, sono in arrivo circa 100 milioni di device equipaggiati proprio con HarmonyOS, e sono 40 i produttori ed i brand che prenderanno parte all’iniziativa. Non è stato detto di quali dispositivi si tratterà esattamente, ma la maggior parte dovrebbe essere rappresentata da accessori IoT e smart (altoparlanti, auricolari, aspirapolvere, wereable, etc.). HarmonyOS è stato concepito per essere universale, e prestarsi quindi a varie utilizzi: smartphone, tablet, ma anche computer (naturalmente il passaggio sarà progressivo, servirà del tempo per tutti gli adattamenti del caso).

Huawei ha fatto sapere che sono tanti gli sviluppatori ad aver mostrato interesse per la piattaforma dall’uscita della prima beta per smartphone, che ricordiamo essere ancora basata su Android (nonostante Huawei non ne abbia mai fatto menzione esplicita). Per il resto, basti sapere che presto arriveranno oltre 100 milioni di dispositivi equipaggiati con HarmonyOS, a cui hanno partecipato ben 40 produttori e brand rinomati. Ormai l’ascesa del sistema operativo proprietario di casa Huawei è praticamente segnata: si tratta di aspettare solo i tempi tecnici prima di vederlo decollare.

Non vi neghiamo che a questo punto la curiosità è davvero tanta, non aspettiamo altro che questi famigerati terminali facciano la loro apparizione per poterci finalmente rendere conto di cosa sia in grado di fare HarmonyOS (ricordando che è ancora tanta la strada da fare affinché possa realmente competere con iOS e Android, ed essere considerato un sistema operativo del tutto svincolato dal robottino verde, da cui al momento sembra ancora dipendere). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.