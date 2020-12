Sta avendo luogo il primo rilascio in versione stabile di Android 11 a bordo di ASUS ZenFone 6. Come riportato da ‘zentalk.asus.com‘, la distribuzione è partita a Taiwan tramite la build 18.0610.2011.107, introducendo tutte le novità relative all’ultima major-release dell’OS mobile di Google. Il changelog ufficiale parla di sistema operativo aggiornato ad Android 11, inviata ad eseguire il backup dei dati prima di eseguire l’aggiornamento (dal momento che, qualora voleste tornare ad Android 10 tramite un pacchetto dedicato, tutti i dati andrebbero persi).

C’è anche scritto che alcuni software di terze parti non sono ancora compatibili con Android 11, e che sono stati rimossi “Private listening“, ZenUI Help e modalità ad una mano. La funzione Power Expert, invece, è stata integrata nele impostazioni dela batteria (rimossa la scansione Avast). L’aggiornamento ad Android 11 degli ASUS ZenFone 6 ha anche cancellato dal launcher alcune opzioni, come la classificazione intelligente e l’allineamento delle icone (ma non solo, come poi vi accorgerete non appena disponibile il relativo pacchetto per il vostro esemplare).

Il design dell’interfaccia ZenUI è del tutto nuovo, mentre il pannello delle impostazioni rapide supportare il controllo multimediale. Tenente anche presente che il download via Wi-Fi e l’installazione automatica degli aggiornamenti di sistema sono stati attivati di default. L’upgrade include anche il supporto alle gesture a schermo intero per i launcher di terze parti. Come vi dicevamo prima, l’aggiornamento in versione stabile di Android 11 è stato rilasciato, per il momento, solo a bordo degli ASUS Zenfone 6 venduti in Taiwan: potrebbe volerci ancora qualche giorno (magari qualche settimana, non ci è possibile quantificare l’intervallo temporale) prima di veder arrivare l’upgrade dalle nostre parti (sappiamo ormai come funzionano certe cose, non dovreste restare meravigliati). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.