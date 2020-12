Ci si chiede se quello di Emerson Palmieri al Napoli sia un affare possibile. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli starebbe studiando la formula più adatta per consentire al laterale sinistro di trasferirsi alla corte di Gennaro Gattuso già nel corso del mercato di gennaio (che non è ormai così lontano).

Non ci sarebbero problemi per il calciatore, che ha detto sì agli azzurri, non trovando lo spazio che vorrebbe con Lampard al Chelsea. Il ds partenopeo ha instaurato con il club inglese un rapporto molto solido, riuscendo ad ottenere la scorsa estate il prestito oneroso di Bakayoko, a fronte di un eborso di appena un milione di euro (fu un’operazione decantata su tutti i quotidiani di informazione sportiva). Giuntoli vorrebbe fare altrettanto, portando Emerson Palmieri al Napoli con la medesima formula (l’idea è quella di garantirsi le prestazioni del nazionale italiano fino a giugno, per poi rivedere le cose in vista di un eventualmente prolungamento di permanenza). Nel caso ci sarebbe bisogno di sfoltire la rosa, liberandosi di ingaggi pesanti (come quello di Milik, formalmente fuori rosa da inizio stagione).

Il laterale sinistro, dal canto suo, si sarebbe detto pronto a vestire la maglia azzurra, trovando pochissimo spazio tra le fila dei Blues (Lampard lo vede appena). Londra non gli sta assicurando il futuro che avrebbe voluto per la sua carriera: continuando di questo passo, facilmente il ragazzo correrebbe anche il rischio di restare fuori dal giro della Nazionale italiana, non potendo così disputare il prossimo Europeo. Adesso starà al Chelsea prendere la decisione che riterrà più opportuna, per le casse del club e per le sorti del giocatore (vederlo seduto in panchina è un vero spreco). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.