Da 11 anni si è imposto sulla scena italiana grazie al suo escursionismo vocale e al suo carisma, per questo è giunto il momento di parlare dei 5 più grandi successi di Marco Mengoni. Ex stella di X Factor e vincitore di Sanremo nel 2013, l’artista di Ronciglione è la popstar che gli italiani meritavano.

Oggi Marco Mengoni è uno dei nomi più autorevoli della musica italiana. Il suo ultimo disco in studio è Atlantico (2018), che lo ha consacrato all’olimpo dei cantanti più amati del Belpaese. Quali sono i più grandi successi di Marco Mengoni? Ripercorriamo insieme la sua carriera.

Credimi Ancora (2010)

Da alcuni chiamata erroneamente Re Matto per via dell’incipit, Credimi Ancora è la canzone manifesto di Marco Mengoni. Contenuta nel secondo EP Re Matto (2010) è uno dei singoli in cui l’artista mette in risalto tutte le sue abilità vocali.

L’Essenziale (2013)

Con L’Essenziale Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo del 2013. Nella stessa edizione interpreta la cover di Luigi Tenco Ciao Amore Ciao e conquista la fiducia degli eredi del cantautore genovese. L’Essenziale è presente nel disco Pronto A Correre (2013).

Guerriero (2014)

In assoluto Guerriero potrebbe essere al primo posto dei più grandi successi di Marco Mengoni. Una ballata intensa e coinvolgente, scritta a quattro mani con Fortunato Zampaglione e che mette d’accordo tutti. Guerriero segna la conseguita maturità artistica di Mengoni. Il singolo è contenuto nel disco Parole In Circolo (2014).

Voglio (2018)

Perfetta per ballare e per accompagnare uno spot, Voglio è una canzone piena di groove e sregolatezza. Contenuta in Atlantico è la traccia di apertura che di butta dritto in pista.

Hola (I Say) (2018)

Il duetto con l’artista Paul Walker è uno dei momenti più intensi di Atlantico. Hola (I Say) è una ballata nello tipico stile dell’artista di Ronciglione, un ultimo tassello dell’elenco dei 5 più grandi successi di Marco Mengoni.