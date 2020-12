Il Buon Natale o Merry Christmas arriva attraverso canzoni classiche o atipiche pubblicate per Natale. Da quella storica “White Christmas” di Bing Crosby a quando, per uno special televisivo, David Bowie si unì allo stesso Crosby per un duetto. Elvis Presley accarezza il sogno di tornare a casa in “I’ll be home for Christmas”.

Il vinile natalizio più strano e rock è quello di Jimi Hendrix, un Picture disc che lo ritrae vestito da Babbo Natale e che è stato pubblicato in Limited edition per il “Record Store Day”. C’è poi la meravigliosa “Happy Xmas (War in over)” di John Lennon e la storica “Do they know it’s christmas?” di Band Aid del 1984, preludio del Live Aid. La ascoltiamo però in una rara extended version con i messaggi di star come Paul McCartney o David Bowie.

Buon Natale, anche se hanno o cercato di farci dimenticare cosa sia il Natale.

www.redronnie.tv