L’iniziativa benefica di Benji Mascolo per le famiglie italiane in difficoltà: il suo regalo di Natale è la consegna del cibo a chi non riesce ad andare avanti in autonomia.

La nuova iniziativa del musicista, a ridosso delle feste natalizie, è quella di raccogliere cibo e poi donarlo alle famiglie che non riescono a garantirsi una sussistenza adeguata, a causa della crisi economica generale che ha colpito l’Italia, aggravata da Covid-19.

“Se c’è una cosa che ho imparato in questo anno così assurdo è che anche piccoli gesti possono migliorare la vita delle persone”, scrive Benji sui social. L’iniziativa benefica di Benji Mascolo è a supporto chi non riesce a fare la spesa in un 2020 da gettarsi alle spalle al più presto.



Benji si è quindi messo a disposizione per raccogliere cibo e donarlo effettuando personalmente le distribuzioni e le consegne ai più bisognosi. Un piccolo gesto per urlare: “Non siete soli” e per far sentire il proprio supporto a tutti coloro che più volte quest’anno hanno dovuto far fronte alle difficoltà relative all’approvvigionamento.



“Raccogliere cibo e donarlo alle famiglie che si trovano in difficoltà è il regalo di Natale più bello.

A chi in questo momento non vede la luce e sente la terra tremare sotto i piedi per tutte le incertezze vorrei solo dire: NON SIETE SOLI!”, chiarisce Benji.



L’iniziativa benefica di Benji Mascono va estesa. Il suo invito mira a coinvolgere tutti coloro che possono effettivamente dare una mano e prestare il proprio aiuto, come ha fatto lui. Sono già tanti i volontari del progetto Sosteniamoci ma di molti altri ce n’è continuo bisogno.



“A chi può dare una mano, chiediamo col cuore di farlo. Grazie al progetto @sosteniamoci_ e a tutti i volontari coinvolti, sono fiero di fare parte della vostra squadra”, ha precisato.

