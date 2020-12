Quando tutto sembra già stato detto, scritto, cantato e suonato, ecco Dirty Little Virus di Iggy Pop. Se l’iguana del rock si denuda sul palco lo fa anche con i vestiti addosso. Cosa abbiamo appena detto? Niente di più semplice. non serve la pelle nuda per mostrare una natura incontaminata, e Iggy Pop ce lo insegna con questo nuovo drop.

Una voce calda che si lascia accompagnare da un arrangiamento che sfiora il jazz, strizza l’occhiolino all’hard rock e ammicca al futuro, con tutta la saggezza che un rocker maturo può farci riscoprire quando pubblica una novità. Dirty Little Virus di Iggy Pop è una telecronaca declinata con il registro dell’opera. La rockstar, il padrino del punk – probabilmente il suo iniziatore – ha scelto di strutturare il brano partendo da un taglio giornalistico per cercare la schiettezza, ma non è riuscito a trattenersi dal proporre anche la sua visione delle cose. Non manca la critica alla politica e alla gestione della pandemia, inevitabilmente.

“Se ci fosse una classifica per l’uomo dell’anno, beh, il vincitore sarebbe senza dubbio il virus”, dice l’iguana in un video in cui racconta il nuovo singolo. Iggy Pop ha scritto il pezzo insieme al trombettista Leron Thomas, quest’ultimo arrangiatore e produttore del brano. Intorno a Iggy ci sono Chris Berry alla batteria e Ari Teitel alle chitarre (e si sentono), dunque parte del team che era già presente nell’ultimo disco Free (2019).

Dirty Little Virus di Iggy Pop arriva come secondo inedito del 2020, eterogeneo rispetto a Free. Recentemente ha collaborato con Elvis Costello per No Flag, e di certo non poteva non prendersi l’ultima parola prima della fine dell’anno.

Dirty Little Virus di Iggy Pop è disponibile sul suo profilo Bandcamp per il digital download ed è presente anche nelle piattaforme di streaming musicale.

Testo

Dirty little virus sleepin’ inside us

Gone are the pay days, gone are the play days

Dirty little virus sleepin’ inside us.

Oh what a grind! I’m losin’ my mind.

