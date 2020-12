Fuori ora il video di Not The End Of The World di Katy Perry, il nuovo singolo estratto da Smile, l’ultimo disco in studio della popstar. A metà tra l’irriverente e il metaforico, il videoclip del brano mostra la cantautrice di Santa Barbara alle prese con una missione importante: salvare la Terra da un’imminente catastrofe.

La voce di I Kissed A Girl viene così chiamata dagli extraterrestri in quella che sembra una versione di serie B di una abduction, con la salita a bordo dell’astronave nella quale tutti la attendono. Katy Perry all’inizio tenta di puntare sull’equivoco: “C’è un errore, io sono Loozey”, dice la popstar mentre gli alieni continuano a chiamarla “Katy”. Nel copione i fratelli dell’universo l’avrebbero salvata dall’autodistruzione della Terra e le chiedono di intrattenerli con la sua musica. Katy accetta, ma in cambio vuole evitare la catastrofe.

Katy Perry indossa un costume, si prepara allo show e poi chiede il pegno. Nella cabina di comando c’è la spina Earth’s Internet, la popstar la disinnesca e la Terra è salva. Staccarci da Internet è la soluzione per salvare il pianeta? Questo è il messaggio che trovano i fan, e in effetti ciò che vediamo è oltremodo inequivocabile.

Not The End Of The World di Katy Perry è una riflessione sull’importanza di non perdere la speranza anche quando sembra tutto finito e proiettato sul nulla, sul peggio e sulla scomparsa di ogni aspettativa. Il testo del brano si adagia su una base altamente power pop. La voce della cantautrice californiana spicca sul beat deciso, un basso presente con il risultato di un brano che celebra la forza ritrovata in ogni sconfitta, un modo per rialzarsi e riscoprire l’amore per noi stessi.

Not The End Of The World di Katy Perry esce a sorpresa, quasi senza preavviso, come uno dei tanti regali di Natale che gli artisti stanno conferendo ai loro fan in questo 2020 ancora imprevedibile.

[Chorus]

It’s not the end of the world

No, not the end of the world

Throw on your fancy attire, fears in the fire

Don’t lose hope

It’s no funeral we’re attending

Actually, just the beginning

Throw on your fancy attire, fears in the fire

Don’t lose hope

It’s not the end of the, no, not the end of the world

[Verse 1]

You can catch a star if the sky is falling down

There’s a golden lining up in every single cloud

You can take a frown, turn it all the way around

All the way around, all the, all the way around

A fortune teller told me, “The power’s in your mind”

You might see a cliff, but I see a way to fly

Flipping off the flop, now I just enjoy the ride

Just enjoy the ride, yeah, I just enjoy the ride

[Pre-Chorus]

(Na, na, na, na) What a time

(Na, na, na, na) To be alive

(Don’t say goodbye)

[Chorus]

It’s not the end of the world

No, not the end of the world

Throw on your fancy attire, fears in the fire

Don’t lose hope

It’s no funeral we’re attending

Actually, just the beginning

Throw on your fancy attire, fears in the fire

Don’t lose hope

It’s not the end of the, no, not the end of the world

[Verse 2]

You can make a wish even on a satellite

On a plastic lash or anything you like

You can tame the dragon if you’re not afraid to fight

Not afraid to fight, no, I’m not afraid

[Pre-Chorus]

(Na, na, na, na) What a time

(Na, na, na, na) To be alive

(Don’t say goodbye) Don’t say goodbye

[Chorus]

It’s not the end of the world

No, not the end of the world

Throw on your fancy attire, fears in the fire

Don’t lose hope

It’s no funeral we’re attending

Actually, just the beginning

Throw on your fancy attire, fears in the fire

Don’t lose hope

[Outro]

Na, na, na, na

Na, na, na, na

Don’t say goodbye (Don’t say goodbye)

Na, na, na, na

Na, na, na, na

Don’t say goodbye