Il 2020 volge al termine e abbiamo bisogno di buone notizie: un nuovo singolo di David Bowie è quasi pronto e verrà sfornato nel 2021, a pochi giorni dallo scoccare del nuovo anno. La scelta è stata degli eredi, gli stessi che contestano la messa in piedi di un biopic sull’uomo caduto dalle stelle.

Il nuovo singolo di David Bowie

Il nuovo singolo di David Bowie sarà una raccolta di due cover registrate dal Duca Bianco nel 1998. La prima è un omaggio a John Lennon, voce dei Beatles di cui quest’anno abbiamo celebrato il 40esimo del suo assassinio, tristemente. Si tratta di Mother, il brano che John Lennon scrisse per sua madre per raccontare il dolore di quella volta in cui lo lasciò solo, fino alla morte della donna avvenuta quando il cantautore aveva 17 anni.

I tributi a John Lennon e Bob Dylan

Mother era contenuta nell’album John Lennon/Plastic Ono Band pubblicato nel 1970 come debutto solista quando l’esperienza con i Fab Four era ormai al capolinea. Il Duca Bianco registrò la sua versione tra il 1997 e il 1998 con la produzione di Tony Visconti e Reeves Gabrels.

Nel nuovo singolo di David Bowie, inoltre, troveremo la cover di Tryin’ To Get To Heaven di Bob Dylan, registrata dal cantautore statunitense e inserita nell’album Time Out Of Mind (1997). Il Duca Bianco registrò la cover di Dylan durante le fasi di mixaggio del disco LiveAndWell.com (1999) insieme a Reeves Gabrels e Mark Plati.

Queste due versioni registrate da Bowie erano presenti solamente in versione bootleg su YouTube. Gli eredi hanno scelto di trasformarle in un vinile da 7 pollici a tiratura limitata: delle 8147 copie che verranno distribuite, 1000 saranno color crema.

Il nuovo singolo di David Bowie sarà comunque disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire dall’8 gennaio 2021, giorno in cui il Duca Bianco avrebbe compiuto 74 anni.