Il concerto di Natale di Sorrisi e Canzoni sarà l’occasione per riascoltare dal vivo alcuni degli artisti italiani più apprezzati del momento. Stiamo parlando di Ermal Meta, Francesco Gabbani ma anche di Arisa e Annalisa, che mercoledì 16 dicembre si esibiranno sul palco virtuale del settimanale.

Il concerto di Natale di Sorrisi e Canzoni inizierà alle ore 19.00 e si svolgerà interamente sui canali social del magazine con la denominazione Un Sorriso Per Natale. Sarà l’occasione, infatti, per scambiarsi gli auguri di un sereno Natale e per riascoltare i propri artisti preferiti dal vivo in una delle poche occasioni che il 2020 offre in termini di eventi musicali, seppur non in presenza.

Tutti gli artisti coinvolti si esibiranno con un brano in versione acustica nello speciale evento natalizio di Sorrisi e Canzoni TV. Il concerto sarà condotto dal direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali insieme a Gabriele Corsi del Trio Medusa e supporta una buona causa. Sorrisi infatti effettuerà una donazione alla Fondazione Dottor Sorriso per regalare un sorriso anche ai bambini del reparto di pediatria che non trascorreranno le feste a casa, impossibilitati a lasciare l’ospedale.

Sono attese le performance dal vivo di, in ordine di esibizione: Francesco Gabbani, Ermal Meta, Annalisa, Gigi D’Alessio, Samuel, Federica Carta, Edoardo Bennato, Tiromancino, Pinguini Tattici Nucleari. Chiuderà l’evento il vincitore in carica del Festival di Sanremo, Diodato.

Per Sorrisi e Canzoni sarà l’occasione di brindare al Natale con alcuni degli artisti italiani più apprezzati in attesa di conoscere il cast di Sanremo 2021. Le Nuove Proposte e i Campioni verranno svelati il 17 dicembre in diretta su Rai1 e tutti poseranno in seguito per la tradizionale copertina per il settimanale Sorrisi e Canzoni TV che in anteprima pubblicherà anche i testi dei Big in gara nel prossimo Festival della Canzone Italiana.